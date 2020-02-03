«الأحوال المدنية» تُعلن تمديد ساعات العمل بعدد من مكاتبها حتى الثامنة مساءً

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتبها حول المملكة.
وأضافت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها بـ«تويتر»، أن تمديد ساعات العمل ببعض المكاتب سيكون للساعة الثامنة مساءً؛ وذلك لراحة المواطنين.
وتقدم مكاتب الأحوال المدنية، خدمات تسجيل المواليد والوفيات، والزواج والطلاق، واستخراج وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، على أن تحوي سجلاتها البيانات الكاملة والصور المطلوبة للتسجيل؛ لتكون المستندات الصادرة عنها، وثيقة رسمية وحجة في إثبات المعلومات المتعلقة بالمواطنين، وفقًا لنظام الأحوال المدنية.
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