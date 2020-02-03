الجراد الصحراوي يلتهم محاصيل نجران

هاجم الجراد الصحراوي منطقة نجران، منتشرا داخل الأحياء، وملحقا الضرر بالمحاصيل الزراعية، في الوقت الذي أعلنت وزراه البيئة والمياه والزراعة -عبر حسابها «تويتر»- مكافحتها الجراد الصحراوي بمنطقة نجران، شملت أيضا مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة، تأتي ضمن خطة الموسم الشتوي لمكافحة الجراد الصحراوي لـ2019، إذ عالجت 7770 هكتارا خلال نوفمبر.

تضرر المحاصيل

المواطن ماجد الشريف، أحد المتضررين من الجراد الصحراوي، ذكر أن الجراد التهم محاصيله الزراعية في الخرعاء من البرسيم، و14 بيتا محميا مزروعا داخلها الطماطم والفلفل الرومي والباذنجان والخيار و800 شجرة ليمون، إذ استمر وجود الجراد في المزرعة 3 أيام، وبعدها بدأ يخف تدريجيا.

الحد من انتشاره

المواطن محمد شرمان قال، انتشرت مقاطع فيديو تظهر حجم الكمية الكبيرة من الجراد داخل بعض أحياء نجران، إذ إن غالب المزارع تضرر من الجراد، ودخل المنازل، وإن بعض الجراد ما زال مستمرا يتنقل داخل أحياء ومزارع المنطقة، وأطالب فرق المكافحة بنجران بتكثيف جهودها، والحد من انتشاره داخل الأحياء والمزارع.

تكاثر الجراد

أوضحت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى التهديد، إذ ما زالت عمليات التكاثر ومشاهدة مجاميع الدبا في مختلف الأطوار بالساحل الجنوبي الغربي، بين مكة المكرمة وجازان، وما زالت الأسراب تهدد جميع مناطق المملكة الداخلة ضمن موسمي التكاثر الشتوي والربيعي، مبينة أن أسراب الجراد الصحراوي المتوقع قدومها من السودان واليمن غزت الموسم الربيعي، وذلك بعدما تمكنت الفرق من مشاهدة ورصد الأسراب في المناطق الوسطى بالمملكة، وأضافت أن هناك جيلا آخر من الجراد من التكاثر في جازان وساحل عسير، وذلك ناتج خلال المجموعات الناضجة التي تمت مشاهدتها بالمنطقة خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر 2019.

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مكافحة الجراد

كشفت وزراه البيئة والمياه والزراعة، أن فرق الاستكشاف والمكافحة التابعة لها قامت خلال النصف الثاني من ديسمبر الماضي بمسح 171770 هكتارا، ومعالجة 17296 هكتارا في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وقلوة والمخواة في الباحة، ومركز سعيدة الصوالحة والحريضة التابعة لمنطقة عسير، وفي أحد المسارحة وبيش والشقيق وأبوعريش وصبيا بجازان، وبعض المحافظات بالرياض والقصيم وحائل. أشارت الوزارة إلى أن أعمال المكافحة تتم الآن على مجاميع الدبا حديث الفقس والأطوار الأولى في جازان، كما تتم أعمال المكافحة على مجاميع الدبا في الأطوار المتوسطة الناتجة عن الأسراب التي غزت المملكة خلال نهاية نوفمبر الماضي، في الليث والقنفذة وقلوة والمخواة والعاصمة المقدسة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة الجراد الصحراوي، إذ خصصت رقم الجوال «0530233560».

7770 هكتارا تمت معالجتها خلال نوفمبر

معالجة 17296 هكتارا في ديسمبر

الجراد التهم 14 بيتا محميا من الخضراوات و800 شجرة ليمون بالخرعاء