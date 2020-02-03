قمة سعودية يونانية تبحث مستجدات الأحداث

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

الحضور

حضر المباحثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وعدد من المسؤولين.

كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.

استقبال ومأدبة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس الوزراء اليوناني، وكان في استقباله أيضاً، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس الوزراء اليوناني والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى ميتسوتاكيس سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك، صافح رئيس وزراء اليونان مستقبليه من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء اليونان.

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عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين، رئيس وزراء اليونان إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً له.

تهنئة سريلانكا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية غاوتابايا راجاباكسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس راجاباكسا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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