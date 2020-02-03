اختبار إلزامي لسائقي النقل التعليمي وتعويض مادي ومعنوي للمتضررين

الالتزامات والحقوق
بين أنه يجب على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، كما تلزم اللائحة الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه. وقال: إن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخّصة من مسؤولية السائق، ويجب عليه وعلى مساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة يجب ألّا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد)، كما يمكن بموجب اللائحة الجديدة الترخيص للأفراد السعوديين المحققين لكافة الاشتراطات إلى جانب الترخيص للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل.
تسجيل وتجديد
أكد آل سعيد، على وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب الدخول في نشاط النقل التعليمي للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية المعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة ومن بينها خاصية التتبع للحافلات وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة، انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لصناعة النقل في المملكة.
النقل المدرسي الحكومي
1.2
مليون طالب وطالبة
25
ألف حافلة ومركبة
50
ألف رحلة يوميا
47
إدارة تعليم
110
مكاتب تعليم
18
ألف مدرسة
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