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برنامج زمني للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات مكة المكرمة

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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بوضع خطة عمل وبرنامج زمني لا يتجاوز 3 أعوام، لتنفيذ مشروع تتشارك فيه كل الجهات الحكومية، وبالتنسيق مع إمارة المنطقة، للاستفادة من المياه المهدرة والمياه المعالجة، واستخدامها في التشجير والتوسّع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة، على أن يبدأ التنفيذ العام الحالي. ولفت لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، أمس، إلى أن القيادة تحرص على توفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وسكانها، وسخرت لذلك كل الإمكانات، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاملها، لتحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة. وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية الاستفادة من المياه المهدرة في تشجير المدن وإنشاء متنزهات وطنية، على أن تتشارك كل الجهات في ذلك، وأن تتولى الجامعات تنفيذ الدراسات الخاصة بذلك، موجها سموه بعقد حلقة نقاش لعرض خطط الجهات التنفيذية أواخر رجب المقبل. وتخلل الاجتماع استعراضٌ لخطط فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة للاستفادة من مياه الأمطار لأغراض التشجير وإنشاء المنتزهات الوطنية، فيما سيتم تنفيذ 9 متنزهات برية في محافظات القنفذة والليث والطائف.

كما قدّمت شركة المياه الوطنية نبذة عن أعمالها للإفادة من المياه المعالجة والاتفاقيات المبرمة مع الأمانات للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة. من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المعُيّن حديثا اللواء الطيار الركن أحمد علي الدبيس، وهنّأه بمناسبة تعيينه. من جهة أخرى، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير الإدارة العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة المُعين حديثا إبراهيم الغامدي، إذ هنأه بمناسبة تعيينه، مستمعا إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة.


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