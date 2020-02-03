برنامج زمني للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات مكة المكرمة

كما قدّمت شركة المياه الوطنية نبذة عن أعمالها للإفادة من المياه المعالجة والاتفاقيات المبرمة مع الأمانات للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة. من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المعُيّن حديثا اللواء الطيار الركن أحمد علي الدبيس، وهنّأه بمناسبة تعيينه. من جهة أخرى، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير الإدارة العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة المُعين حديثا إبراهيم الغامدي، إذ هنأه بمناسبة تعيينه، مستمعا إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة.
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