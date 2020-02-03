أمير القصيم يدشن مبنى إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، مبنى إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة، بمقر الإمارة في مدينة بريدة، بحضور وكيل الإمارة عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء نايف المرواني، وأمين المنطقة محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي حسن مرضي، ومدير إدارة العمليات المشتركة العقيد محمد الميزاني، ومساعد مدير العمليات المشتركة العقيد حمدي الحربي، وعدد من مسؤولي الإمارة والجهات الحكومية بالمنطقة، ومنسوبي إدارة العمليات المشتركة. وتجول أمير القصيم في المبنى، مستمعا لشرحٍ مفصل من مدير إدارة العمليات المشتركة عما تحتويه الإدارة من مشاركة عشرة قطاعات عسكرية وأربع جهات أخرى تابعة للأمن العام. وتحدث العقيد الميزاني عما تحتويه الإدارة من ضباط وأفراد من جميع القطاعات الأمنية المتواجدة بالمنطقة، مبيناً أن من عملهم تمرير البلاغات لجميع الجهات الأمنية والتنسيق بأي معلومة ترد لهم، والتنسيق مع إدارات العمليات المشتركة بالمناطق المجاورة، كاشفا أنه توجد بها إدارة تُعنى بالأزمات والكوارث في حال وجود أمر لا قدر الله فإنها تتم من خلال العمليات المشتركة «إدارة الأزمات والكوارث»، وذلك بتلقي الأوامر والتعليمات من القيادات بالمنطقة. بعد ذلك تحدث أمير منطقة القصيم عبر الاتصال المرئي المباشر مع المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، مثمنا لهم ولكافة الزملاء بالمركز جهودهم في تعزيز أمن دوت الخليج والمواطن. وأكد أمير القصيم أن هذا اليوم هو أحد الأيام المهمة في المنجز الأمني، من خلال تدشين إدارة للعمليات المشتركة في منطقة القصيم بمشاركة 14 قطاعا أمنيا تسهم في تلقي البلاغات وإيصال المعلومة والتنسيق فيما بينها للجهات المعنية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل العديد من الإجراءات والرفع من كفاءة الأداء بأعمالها الأمنية. وأضاف الأمير فيصل بن مشعل: أن «أمن المواطن أولا» هو شعارنا وسنسير عليه برفقة كافة الزملاء في القطاعات الأمنية، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، مثمنا جهود وزير الداخلية الذي لا يألو جهدا في تطوير كل خدمة أمنية في مناطق المملكة كافة، مشيدا بما بذله وكلاء إمارة المنطقة ومدير شرطة القصيم وأمين المنطقة ومدير مركز العمليات المشتركة من جهود مباركة لاكتمال إنشاء الإدارة، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير. من جهته، عبّر مدير إدارة العمليات المشتركة بالقصيم بالمنطقة عن شكره وجميع منسوبي الإدارة لأمير القصيم على اهتمام ومتابعة الأعمال والمهام التي ستقوم بها الإدارة، وما استمعوا إليه من توجيهات خلال التدشين.



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