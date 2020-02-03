شيعت جموع المصلين بجامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجالً المعً جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد بن عامر احمد عسيري الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعا عن دينه ووطنه. وتقدم المصلين محافظ رجال المع عبدالله بن عايض العجيري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة. ونقل " العجيري " تعازي خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ رجال المع ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عسيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.