السعودية اليوم / وكيل محافظة بارق يتفقد مركز جمعة ربيعة



محايل 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

تفقد وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط اليوم مركز جمعة ربيعة التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز التابعة للمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين.

واستمع لشرح من رئيس المركز عبد الرحمن بن سعد الأحمري عن الخدمات المقدمة لأهالي القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، فيما تجول على المشروعات التي تنفذها البلدية بالمركز، مطلعا على مشروع تحلية المياه بالمركز .

وزار آل منشط مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز جمعة ربيعة للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، وتفقد مركز الشرطة ومكتب الخدمات التابع للبلدية، وتجول على مشروع المركز الحضاري وحديقة جوفلة .

وفي نهاية الجولة التقى بعدد من أهالي المركز، واستمع إلى احتياجات ومطالب المواطنين و ناقشها مع مديري الإدارات الحكومية والتوجيه بمتابعة تلك المشروعات وتسليمها في الوقت الذي تم تحديده، من أهمها الخدمات البلدية و الصحية والأمنية و التعليمية و توفير المياه .

وأكد وكيل محافظة بارق أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

// انتهى//

23:58ت م

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