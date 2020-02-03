السعودية اليوم / رئيس المجلس السيادي السوداني يوجه بإجلاء السودانيين من الصين



الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بإقامة جسر جوي عاجل لنقل السودانيين من مدينة (وهان)الصينية معقل فايروس

كورونا إلى الخرطوم مُباشرة.

وشدد البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.

وطالب رئيس المجلس السيادي وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

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23:55ت م

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