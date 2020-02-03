السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يقدم تعازيه لأسرة الزويد



الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة والدة إبراهيم موسى الزويد - رحمها الله - ، خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة الزويد عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .

// انتهى //

23:54ت م

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