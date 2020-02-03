السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية السودانية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان



الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبدالعزيز بمكتبه اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير أن توجه المملكة في الفترة المقبلة سينصب على دعم السودان اقتصادياً والمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب.

من جانبه أكد عبدالعزيز أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في موعدها باعتبارها المحرك لكافة مجالات التعاون المشترك بينهما، مشيداً بالعلاقات المتطورة بين البلدين.

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23:09ت م

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