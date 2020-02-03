السعودية اليوم / أمانة القصيم تطلق حملة لمعالجة التشوه البصري في الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية



بريدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة القصيم حملة لمعالجة التشوه البصري في الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية على مستوى مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الحملة تعد مبادرة لمعالجة التشوه البصري، عبر تشكل (3) فرق رئيسية مدعومة بمعدات ثقيلة وكوادر بشرية من جميع بلديات المنطقة للعمل المكثف على عدة مراحل تشمل مدن ومحافظات القصيم.

مشيرا إلى أنه جرى إطلاق المرحلة الأولى لتعمل بالتزامن في ثلاث مواقع مختلفة بمدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس، وسيكون العمل تباعاً ليشمل باقي المحافظات وفق أولوية محددة.

وكشف المجلي أن الحملة انطلقت بأهداف طموحة تستهدف تكثيف الجهود الذاتية لأجهزة القطاع البلدي داخل المنطقة بعمل مركزي يشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، مؤكداً أن معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى للقطاعات البلدية داخل المناطق الحضرية على مستوى المنطقة عبر المعايير المحددة في هذا الجانب، فيما يستفاد من أعمال رفع الأنقاض في أعمال ردم المستنقعات وتدعيم البنية التحتية لعدد من المشاريع وفق إشرافي هندسي وبيئي متخصص.

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23:00ت م

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