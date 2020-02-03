السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يهنئ سمو أمير منطقة الجوف بتسجيل دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي



الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة التراث الخيرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمناسبة تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي.

وعد سموه هذا التسجيل إنجازاً وطنياً لموقع متميز يضاف إلى مئات المواقع التاريخية في المملكة ، مؤكدً سموه أن موقع واحة دومة الجندل مرشح للتسجيل في قائمة التراث العالمي اليونسكو - إن شاء الله - .

وقال سمو رئيس مؤسسة التراث الخيرية : إن سمو أمير منطقة الجوف وأمانة المنطقة وفريق الآثار بذلوا جهوداً كبيرة أدت لتحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق.

وتحتضن واحة دومة الجندل بمنطقة الجوف مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد، وسوق دومة الجندل التاريخي، وحي الدرع، ومتحف الجوف الإقليمي، ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية كالتراث الوطني والسياحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار الباحثين عن الأصالة والتراث.

وتسهم مؤسسة التراث الخيرية ، التي أسسها ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث، وتأكيد أهميته الخيرية سواء كان سعودياً أو عربياً أو إسلامياً ، وتسعى لزيادة الاهتمام والوعي بالتراث لجعله من اهتمامات الإنسان في حياته، ليكون مصدراً لثقافته الحضارية.

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22:54ت م

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