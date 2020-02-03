شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وبوتين يؤكدان استمرار التعاون في إطار "أوبك+" والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 قال الكرملين في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان أكدا استعدادهما لمواصلة التعاون في إطار مجموعة "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

Advertisements وأضاف الكرملين، أن الزعيمين ناقشا أيضاً أثناء اتصال هاتفي الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية. وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+" عقد اجتماع وزاري في الـ14 والـ15 من فبراير (شباط) بدلاً من موعده المقرر في مارس (آذار)، وذلك حسبما قال مصدر بالمجموعة.

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