شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية .

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.