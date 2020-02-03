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شكرا لقرائتكم فيديو.. وزير العدل: المماطلة والتهرب من الديون أصبحت جريمة جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محاكم التنفيذ لديها القدرة لتحصيل حق الدائنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية توقع بها عقوبة السجن، مشددًا على أن إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين.
وأضاف الصمعاني، في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له بأي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، متابعًا أن محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة لتحصيل حق الدائنين.
وقال وزير العدل: في العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، ومعدل 3 أيام لإنهاء الطلبات، مؤكدًا أنه لن يتم السماح لمن وصفهم “تجار الديون” بالاستفادة من قرار إلغاء إيقاف الخدمات.
وتابع الصمعاني: مسائل النفقة يشملها التنفيذ العيني المباشر، وبالتالي سيتم التنفيذ عليها.
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