165 مستفيدًا من المعرض التوعوي لأضرار التدخين بسجن بريمان

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة سجن بريمان، مطلع هذا الأسبوع، معرضًا توعويًّا عن أضرار التدخين للمستفيدين من مركز ثقة وإشراقة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حيث يستمر المعرض لخمسة أيام، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 165 نزيلًا.

ويصاحب المعرض إقامة عدد من المحاضرات التوعوية عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين، بالإضافة لعيادة طبية تبدأ من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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ويأتي إقامة هذا المعرض ضمن الشراكات التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع عدد من الجهات للمساهمة في خلق بيئة إصلاحية تأهيلية للنزيل أثناء قضاء فترة محكوميته.

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