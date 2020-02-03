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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.



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