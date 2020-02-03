اتصال هاتفي بين بوتين والملك سلمان

أعلن الكرملين، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا خلال حديث هاتفي الوضع الحالي في سوق الهيدروكربونات العالمي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة واسعة للوضع الحالي في سوق الهيدروكربونات العالمي. وأكد الطرفان على الاستعداد لمواصلة تنسيق الجهود في صيغة "أوبك+" حول ضمان استقرار سوق النفط العالمي".

وأضاف الكرملين ، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقشا خلال اتصال هاتفي الوضع الحالي في سوق النفط.

ويذكر أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب السعودي، وفق موقع سبوتنيك.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة الماضي، إنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس "كورونا المستجد" في الصين، وذلك في إشارة إلى أن "أوبك+" تستطيع الاستجابة حال وجود عواقب كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.