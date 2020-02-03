أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.6 % عند 8113 نقطة (- 45 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال. واستقر سعر أرامكو اليوم الإثنين عند نفس سعر أمس الأحد وهو 33.95 ريال للسهم .

في المقابل، صعد سهم “الشرقية للتنمية” بنحو 3 % عند 64.40 ريال، عقب الإعلان عن تسلم قرار تمليك 72.2 مليون متر مربع من مساحة أرض المنحة المقدمة للشركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.