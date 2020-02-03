السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة العمل بمنطقة الحدود الشمالية يقوم بجولة تفتيشة بمحافظة رفحاء



رفحاء 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري العنزي اليوم بجولة تفقدية تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالقرارات والأنظمة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في متابعة قرارات التوطين في أسواق محافظة رفحاء، والتي استهدفت 20 محلاً تجارياً.

والتقى العنزي موظفين وموظفات القطاع الخاص والتأكد من التزام أصحاب المحلات بحقوق الموظف وتهيئة بيئة عمل مناسبة، حرصاً على أن تكون المنطقة من أولى المناطق تطبيقاً للقرارات الصادرة لتمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص وظيفية في هذه الأنشطة.

وأوضح مدير التفتيش بالمحافظة مشاري الشمري أن الحملات مستمرة، حاثاً المواطنين الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق " معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

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21:48ت م

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