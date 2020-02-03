السعودية اليوم / أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم



جنيف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 14557 حالة حول العالم، منها 14411 حالة في الصين، و146 إصابة متوزعة في 23 دولة, مبينة أن حالات الوفيات بسبب الفيروس في الصين بلغ 360 شخصًا ، وحالة وفاة واحدة خارج الصين.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس دول العالم لاتخاذ إجراءات مبنية على حقائق ، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرقل حركة السفر والتجارة العالمية .

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21:30ت م

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