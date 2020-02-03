السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض



الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

غادر دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداع دولته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة إيوانيس تاغيس .

// انتهى //

21:17ت م

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