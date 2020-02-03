السعودية اليوم / محافظ الطوال يترأس جلسة المجلس المحلي بالمحافظة



الطوال 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة الطوال اليوم، اجتماعه الأول للعام المالي الحالي 1441 هـ، برئاسة المحافظ رزاح بن حبيش الدوسري، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كافة ومنها احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية واستعراض الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية بالمحافظة في ميزانية العام الحالي، والمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ وتحديد موقع المدينة الصناعية بالطول، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ماتم بحثه من موضوعات.

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20:55ت م

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