السعودية اليوم / وزير الطاقة اللبناني يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي



بيروت 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر في بيروت اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي رالف جوزيف طراف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة، كما تم التطرق إلى توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.

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20:54ت م

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