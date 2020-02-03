السعودية اليوم / الحكومة البريطانية تخصص 20 مليون جنية إسترليني لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا



لندن 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تخصيص 20 مليون جنية إسترليني لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة.

وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في بيان اليوم إن الخطوة تأتي في إطار ضمان استمرار برامج الأبحاث الحيوية حول الأمراض المعدية ودعم مواصلة تطوير دفاعات جديدة ضد الأمراض الناشئة بما في ذلك فيروس كورونا.

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20:31ت م

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