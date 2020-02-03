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السعودية | ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس وزراء جمهورية اليونان

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا في الرياض اليوم مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.

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كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.

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