شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
وأهابت المديرية بالجميع بمتابعة التعليمات وإرشادات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد ورفع جاهزيتها من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.
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