شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس وزراء اليونان والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، و رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.
كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.
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