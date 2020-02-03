حزلقوم أحمد مكي تختار مسرح الرياض للعرض الأول

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت الهيئة العامة للترفيه مساء اليوم الاثنين 3 فبراير، مؤتمرًا صحفيًا سلط الضوء على مسرحية حزلقوم بحضور نجوم وصناع العرض، وذلك في فندق فيرمونت بالرياض.

وأشاد أبطال وصناع العرض المسرحي بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لعودة المسرح العربي، من خلال جهودها باستقطاب نجوم المسرح والتلفزيون في مصر والعالم العربي خلال الفترة الماضية.

واختارت مسرحية حزلقوم العاصمة السعودية الرياض لتدشين رحلة عرض المسرحية وذلك ضمن فعاليات شتاء الرياض، ولمدة أربعة أيام بداية من بعد غدٍ (الأربعاء) الموافق 5 فبراير الجاري؛ على خشبة مسرح بكر الشدي حيث تعد أول عمل مسرحي في مشوار الفنان أحمد مكي؛ وصياغة جديدة لأحد أهم الشخصيات الكوميدية التي اشتهر بتقديمها مكي وحققت نجاحًا كبيرًا سينمائيًا في فيلم “لا تراجع ولا استسلام” ودراميًا في مسلسل “الكبير أوي”.

وقال مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لشؤون العمليات الأستاذ أحمد المحمادي في تصريح له: “تحرص الهيئة العامة للترفيه وبتوجيه من معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارتها على حضور المسرح العربي وتحديدًا المسرح المصري الذي كان له باع طويل ومؤثر في الحركة الفنية بالمنطقة “.

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من جهته، قال المخرج والمنتج مجدي الهواري المشرف الفني على المسرحية والشريك المؤسس لـ”كايرو شو”:”نسعد كثيرًا بحضورنا إلى المملكة العربية السعودية وتجاربنا السابقة مع الجمهور السعودي الرائع تجعلنا متفائلين بنجاح أولى عروض مسرحية “حزلقوم” في الرياض وتحديدًا ضمن فعاليات شتاء الرياض التي حققت إقبالًا كبيرًا بفضل الله ثم الجهود الكبيرة المبذولة من الهيئة العامة للترفيه بقيادة معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ”.

وأكد نجم الكوميديا أحمد مكي بطل مسرحية “حزلقوم” أنه رغم سعادته البالغة بالوقوف على خشبة المسرح لأول مرة ومواجهة جمهوره في مصر والسعودية والعالم العربي كله، إلا أنه كان يحسب ألف حساب لهذه الخطوة الهامة، ولذلك حول كل مخاوفه إلي طاقة إيجابية، جعلته يبذل جهدًا مضاعفًا مع فريق العمل بالكامل في كافة التفاصيل بحيث تخرج إلي الجمهور بالشكل اللائق الذي يحافظ على النجاح الكبير الذي حققته في السينما والتليفزيون، لافتًا إلي أن تحويل شخصية “حزلقوم” من الشاشة الفضية إلى المسرح ليس بالأمر السهل.

ومسرحية “حزلقوم” من إنتاج شركة “كايرو شو” والإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، والفنان سليمان عيد، والفنانة ميرنا جميل.

إلى ذلك تستمر فعاليات “شتاء الرياض”، بنشر باقات الفرح والبهجة لكافة مرتاديها من الزوار؛ إذ سيتم تقديم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في كل من منطقة “الرياض بوليفارد”، ومنطقة “رياض ونتروندر لاند”.

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