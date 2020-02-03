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شكرا لقرائتكم توقع أمطار رعدية على 9 مناطق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غبار على وسط وشمال شرق المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد أن يشهد طقس الغد غيومًا وسحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على تسع مناطق بالمملكة، منها جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما يمتد تأثير السحب الرعدية الممطرة إلى منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.
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