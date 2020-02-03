شكرا لقرائتكم السفير الثقفي يبحث ملف العمالة الإندونيسية مع إيدا فوزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - الرياض زار سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، وزيرة القوى العاملة الإندونيسية السيدة إيدا فوزية بمقر الوزارة. وقد تم خلال اللقاء بحث ملف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة. Advertisements حضر اللقاء نائب السفير يحيى القحطاني ورئيس القسم القنصلي سليمان الصفيان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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