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ثوران بركان في جزيرة جنوب اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو أعلنت السلطات اليابانية ثوران بركان في جزيرة نائية جنوب اليابان أمس، مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء. وتصاعد الدخان لارتفاع بلغ نحو 7 آلاف متر في السماء في أعقاب ثوران جبل شينداك بجزيرة كوتشينورابو. وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات - تحرك نحو 600 متر على طول جانب الجبل. ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.



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