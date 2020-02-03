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اختيار 100 طفل للفوز بدواء تكلفته 2.1 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جنيف بدأت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس أمس سحبا لاختيار 100 رضيع مريض للحصول على أغلى الأدوية على مستوى العالم مجانا. يذكر أن العقار الجيني زولجينسما الذي يحصل عليه كجرعة واحدة لعلاج مرض نادر يصيب العضلات لدى الأطفال الرضع، يكلف 2.1 مليون دولار لهذه الجرعة، ولم تتم الموافقة على استخدامه سوى في أمريكا حاليا.



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