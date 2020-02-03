جمعية أصدقاء اللاعبين تختتم دورة سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
اختتمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، دورة «طريقك لسوق العمل» التدريبية، ضمن مسارات التدريب والتوظيف التي أطلقتها الجمعية وشملت المساندة، والإسكان، وتأمين العلاج، والتوعية والتثقيف.
وتضمنت الدورة المنتهية بالتوظيف، وسائل البحث الوظيفي وكتابة السيرة الذاتية باحترافية والنجاح في المقابلات الشخصية.
يذكر أن عدد المستفيدين من الدورات بلغ 53 شابا وشابة من أبناء الجمعية.
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