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دورة لمدربات الريشة الطائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض دشن الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع معهد إعداد القادة دورة مدربات الريشة الطائرة للمستوى التمهيدي في نسختها الثالثة في جدة. وتستمر الدورة 6 أيام بإشراف المحاضر مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض. ويتناول برنامج الدورة الحديث عن اللعبة بشكل عام، ومهاراتها الأساسية وأدواتها، وقانون اللعبة وارتباطه بدور المدرب، وأهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة.



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