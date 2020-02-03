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الاتحاد يستعد لاستغلال غياب 8 تعاونيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

عاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات أمس لقيادة تدريبات الفريق بعد أن كان في دبي، لاستخراج تأشيرة جديدة تمكنه من الإقامة في المملكة، حيث خلفه خلال غيابه مساعده في قيادة التدريبات.

ويتهيأ الاتحاد لاستغلال النقص الكبير في صفوف نظيره التعاون عندما يلتقيه غدا ضمن الجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويغيب عن التعاون 8 لاعبين مؤثرين لأسباب مختلفة تنوعت بين الإصابة والإيقاف، وهم لياندرو تاوامبا وإبراهيم الزبيدي وربيع سفياني وحسن كادش وريان الموسى وحمدان الرويلي وسيدريك أميسي ومحمد أبو سبعان.

من جهة أخرى يواصل المحترف التونسي أنيس البدري برنامجه التأهيلي، تمهيدا لعودته والمشاركة في التدريبات مع زملائه اللاعبين بعدما أصيب في تدريبات الأسبوع الماضي.

ويأمل الجهاز الفني تجهيزه للمشاركة في مباراة أولمبيك آسفي المغربي، ضمن إياب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية المقرر في 15 فبراير الحالي بالمغرب.