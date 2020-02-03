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أمريكا تنشر صواريخ باتريوت لمواجهة إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - واشنطن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ (باتريوت) الدفاعية.

وأضاف «نحاول نشر صواريخ (باتريوت) للدفاع عن القوات الأمريكية، وذلك بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الحالي».

يذكر أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة صواريخ (باتريوت) في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخا باليستيا إيرانيا فيها.