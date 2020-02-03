شكرا لقرائتكم خبر

556 قتيلا حصاد الحراك الشعبي العراقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل 556 متظاهرا وإصابة 23546 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات في أنحاء البلاد أكتوبر الماضي حتى نهاية يناير الماضي.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن عدد ضحايا المظاهرات وصل إلى 556 قتيلا، بينهم 17 من منتسبي الأمن، مشيرا إلى إصابة 23546، بينهم 3519 من الأمن.

وأشار البياتي إلى اعتقال 2713 متظاهرا، بقي منهم 328 قيد الاحتجاز، وقال «عدد المخطوفين بلغ 72 أطلق سراح 22 منهم».

Advertisements

كما لفت إلى أن حالات الاغتيال بلغت 49 حالة، توفي منهم 22 وأصيب 13، وباءت 14 محاولة بالفشل.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي أمس المتظاهرين إلى سحب فتيل الخلافات، وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.

وقال علاوي، عبر حسابه على فيس بوك «أوجه نداء إلى كل المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء».

وأضاف «فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون، نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلاف ذلك سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية».