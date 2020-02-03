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روسيا ترحل أي أجنبي مصاب بكورونا

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روسيا ترحل أي أجنبي مصاب بكورونا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

هدد رئيس الوزراء الروسي أمس بترحيل أي أجنبي تشخص إصابته بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.

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ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، قوله لأعضاء حكومته إن خطة الوقاية الوطنية الروسية تنص على «ترحيل المواطنين الأجانب المصابين بالمرض».

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين، وهما لمواطنين صينيين في سيبيريا، بمنطقة زابايكالسكي الواقعة على الحدود الصينية، ومنطقة تيومين الواقعة على الحدود مع كازاخستان.

من ناحية أخرى، قالت هيئة صحية روسية أمس إنه لم تسجل إصابة أي مواطن روسي بالفيروس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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