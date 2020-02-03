شكرا لقرائتكم خبر

روسيا ترحل أي أجنبي مصاب بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

هدد رئيس الوزراء الروسي أمس بترحيل أي أجنبي تشخص إصابته بفيروس كورونا الجديد، حسبما أوردته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.

Advertisements

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، قوله لأعضاء حكومته إن خطة الوقاية الوطنية الروسية تنص على «ترحيل المواطنين الأجانب المصابين بالمرض».

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين، وهما لمواطنين صينيين في سيبيريا، بمنطقة زابايكالسكي الواقعة على الحدود الصينية، ومنطقة تيومين الواقعة على الحدود مع كازاخستان.

من ناحية أخرى، قالت هيئة صحية روسية أمس إنه لم تسجل إصابة أي مواطن روسي بالفيروس.