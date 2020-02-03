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وقف التنسيق الأمني بين فلسطين وإسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإنها لن تتراجع عن موقفها إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس عباس خلال رئاسته جلسة الحكومة في رام الله، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «سنوقف التنسيق الأمني، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكيون والإسرائيليون» عن مشروعهم صفقة القرن «ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغي كل المرجعيات الدولية»، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضاف عباس «إما أن نأخذ حقوقنا كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية، أو على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال».