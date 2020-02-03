ورشة تبحث أسباب التحرش الجنسي بالأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في مسعى لرفع درجة الوعي بقضية التحرش الجنسي بالأطفال، وما يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية وسلوكية، يدشن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد اليوم ورشة عمل تحت عنوان «التحرش الجنسي بالأطفال» يشارك فيها عدد من المختصين والمختصات، وذلك في مدينة الرياض.

وستناقش الورشة موضوعات متعلقة بالتحرش الجنسي بالأطفال ومفهومه وأسبابه وآثاره ومؤشراته الأساسية، والتحرش الجنسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في التعامل مع حالات التحرش الجنسي، وأهمية تدريب وتأهيل الأشخاص المتعاملين مع الضحايا، ونشر الوعي بجريمة التحرش الجنسي بالأطفال، والتدابير الوقائية لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الثقافة الجنسية للطفل.

وتسعى الهيئة من خلال فريق متخصص إلى وضع أهداف تتشارك فيها مع الجهات ذات العلاقة لمحاربة جريمة التحرش الجنسي بالأطفال، ورفع الوعي لدى الطفل والأسرة والمجتمع، وما يترتب على هذه الجريمة من أضرار اجتماعية وسلوكية ونفسية.