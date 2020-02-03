شكرا لقرائتكم خبر

إرشاد مهني لطالبات الثانوية بينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ينبع

بهدف عرض الفرص التعليمية المهنية المتاحة في القطاعين العام والخاص، عقدت إدارة تعليم ينبع بالشراكة مع جامعة طيبة بمقر فرع الجامعة بينبع أمس لقاء للإرشاد التعليمي المهني، استهدف 400 طالبة من طالبات المرحلة الثانوية في مدارس المحافظة.

وأوضحت وكيلة عمادة الدراسات الجامعية بينبع رويدة سمان أن اختيار التخصص يتطلب أن تتعرف الطالبة على قدراتها لتستطيع النجاح في اختيار التخصص المناسب.

من جانبها بينت منسقة برنامج الإرشاد التعليمي والمهني صباح الثقفي أن القسم يسعى من خلال اللقاء إلى خدمة طالبات المرحلة الثانوية بمدارس المحافظة لتحقيق رؤية 2030 في جانب التطوير الاجتماعي.