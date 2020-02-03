شكرا لقرائتكم خبر

شراكة مجتمعية في أقدم مدرسة حكومية بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة نفذت مدرسة الرحمانية الابتدائية وأبي جعفر المدني لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة - مكتب الجنوب، مشروع مدرستنا الجميلة خلال إجازة منتصف الفصل للعام الدراسي الحالي. وفعلت إدارة المدرسة دور الشراكة المجتمعية لعمل دهان في أروقة المدرسة بأشكال وألوان جاذبة. وتعد مدرسة الرحمانية الابتدائية بمكة المكرمة أول مدرسة حكومية بالمملكة، حيث تأسست عام 1330، وكان مبناها في المسعى بالحرم المكي.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة مجتمعية في أقدم مدرسة حكومية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.