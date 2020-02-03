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420 مليار دولار خسائر الأسهم الصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بكين

هوى مؤشر بورصة شنجهاي المركب 9% مع إعادة فتح سوق الأسهم الصينية أمس، بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وسط مخاوف واسعة النطاق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخسرت الأسهم الصينية 420 مليار دولار في أول يوم من عودتها للتداول بعد عطلة مطولة، رغم إعلان البنك المركزي الصيني إجراءات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، الذي يخشى أن يتباطأ تحت تأثير الحجر الصحي وإلغاء الرحلات.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد للحفاظ على السيولة النقدية.

وأغلقت بورصتا الصين أمس على تراجع تجاوز 7% في أسوأ انخفاض يومي منذ صيف 2005، في أسواق تسودها حالة ذعر من وباء فيروس كورونا المستجد.

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وتراجع مؤشر بورصة شنجهاي 7.7% إلى 2746,61 نقطة، بينما انخفضت سوق المال في شينزن، ثاني بورصة في الصين 8.4% إلى 1609,00 نقاط.

وبسبب عطلة رأس السنة القمرية، أغلقت بورصتا شنجهاي وشنتشن منذ 24 يناير، أي غداة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات عمليا على مدينة ووهان، بؤرة الوباء وسط البلاد. وكان من المفترض أن تعاود البورصتان العمل الجمعة، إلا أن بكين قررت تمديد عطلتهما ثلاثة أيام كي تعطي نفسها مزيدا من الوقت لمكافحة الوباء بشكل أفضل.

وخلال العطلة كانت مؤشرات الأسهم العالمية تراكم خسائرها بسبب المخاوف التي تملكت المستثمرين من العواقب المحتملة للوباء على النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلى ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس مقتدية بموجة البيع الضخمة في الأسهم الصينية بسبب تنامي المخاوف من التأثير الاقتصادي لانتشار الفيروس التاجي.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على انخفاض 1.01% إلى 22971.94 نقطة، وقاد قطاعا شركات المنتجات الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا المعلومات الهبوط بالسوق. بالمقابل نجحت بورصة هونغ كونغ في مقاومة الضغوط، إذ ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0,17% إلى 26 ألف نقطة.