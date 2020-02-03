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الإمارات تكتشف مخزونا ضخما للغاز يقدر بـ 80 تريليون قدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي اكتشفت دولة الإمارات مكمنا جديدا للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهدا أمس توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و»هيئة دبي للتجهيزات» تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم «مشروع جبل علي». مكمن غاز طبيعي الكمية: 80 تريليون قدم مكعب

المنطقة: بين أبوظبي ودبي



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