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حجز سيارات باعة جائلين بمعابدة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بهدف مكافحة الظواهر السلبية نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية بحي ريع ذاخر، وذلك ضمن الحملات الرقابية للحد من ظاهرة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بمصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وحجز سيارات الباعة المخالفين، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن للمواطنين والمقيمين دورا كبيرا في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات البلدية.