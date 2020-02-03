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حجز سيارات باعة جائلين بمعابدة مكة

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حجز سيارات باعة جائلين بمعابدة مكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بهدف مكافحة الظواهر السلبية نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية بحي ريع ذاخر، وذلك ضمن الحملات الرقابية للحد من ظاهرة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بمصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وحجز سيارات الباعة المخالفين، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن للمواطنين والمقيمين دورا كبيرا في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات البلدية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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