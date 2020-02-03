الإطاحة بعصابة السطو على المستودعات والمحلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على تشكيل عصابي «ثلاثة مواطنين ومقيم هندي»، جميعهم في العقد الرابع من العمر.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سطو على مستودعات ومحلات تجارية والاعتداء على عاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ منتحلين شخصية رجال أمن.
وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 3 جرائم في جدة والطائف، وتم ضبط 947,000 ريال بحوزتهم ومركبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم.
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