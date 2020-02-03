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ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يستعرضان أوجه العلاقات الثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اجتماعا في الرياض أمس مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. Advertisements وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بيت المال. كما حضرها من الجانب اليوناني وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.



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