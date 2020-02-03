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خادم الحرمين ورئيس وزراء اليونان يبحثان مستجدات الأحداث بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير المالية محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بيت المال.

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كما حضرها من الجانب اليوناني وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.

وسبقت جلسة المباحثات مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء اليونان، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم رحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء اليوناني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك صافح رئيس وزراء اليونان مستقبليه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء اليونان، وأقام مأدبة غداء تكريما له، حضرها عدد من الأمراء والمسؤولين.